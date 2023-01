Porto devastante col Famalicao: finisce in goleada. Galeno avvisa l’Inter!

Il Porto batte il Famalicao per 4-1. Prestazione sul velluto dei ragazzi di Conceicao, che avvisano l’Inter. Protagonista Galeno con una doppietta

GOLEADA − Famelico il Porto di Sergio Conceicao, che stravince contro il Famalicao in campionato. Grande protagonista Galeno che tra il decimo e il ventunesimo cala la doppietta personale. Bravissimo l’attaccante brasiliano che sale a quota sette gol in Liga Portugal. Gli avversari dell’Inter agli ottavi di Champions League non si fermano e chiudono il primo tempo addirittura sul 3-0 con la rete di Otavio. Nella ripresa, il canovaccio non cambia e dopo tre minuti arriva la quarta rete del Porto con l’iraniano Taremi. Gli ospiti provano a riaprirla al 52′ contro Fonte. Nel finale, annullata anche la quinta rete agli uomini di Conceicao.