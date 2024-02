Pistocchi: «Orsato, Inter-Juventus una macchia. Colpa non solo sua»

La designazione dell’arbitro Maresca per Inter-Juventus ha fatto discutere, in particolar modo per l’ennesima esclusione di Orsato. A tal riguardo ha parlato Maurizio Pistocchi su Twitter.

MACCHIA INDELEBILE – Maurizio Pistocchi non ha dubbi sul motivo per cui Orsato non è più designato per arbitrare Inter-Juventus: “Come avevo previsto a suo tempo, la disastrosa direzione di Orsato nel 2018 è una macchia indelebile, ma la colpa non è solo sua, bensì anche di chi non ha mai chiarito quegli episodi e di chi ha fatto sparire l’audio delle conversazioni con il VAR. Se era veramente il migliore, sarebbe toccato a lui. La scelta, caro Rocchi, è stata solo la sua“.