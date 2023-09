Pistocchi: «Eriksen, giusto non possa giocare solo in Italia?»

Christian Eriksen ha dovuto lasciare l’Inter perché impossibilitato nel giocare in Italia con il defibrillatore sottocutaneo. Maurizio Pistocchi fa una critica dopo un assist del calciatore con la Danimarca.

DOMANDA – Christian Eriksen ha fatto ieri sera un assist incredibile di tacco con la Danimarca. Maurizio Pistocchi torna sul caso di qualche anno fa per l’Inter: «Con grande gioia vedo Eriksen giocare e deliziare il pubblico e mi faccio una domanda: è corretto che un calciatore che ha avuto il suo problema, e al quale è stato impiantato un defibrillatore sottocutaneo, possa giocare in Premier League e in nazionale ma non in Italia? Non sarebbe logico uniformare a livello Uefa i regolamenti?»