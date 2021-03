Pessina: Â«Ero a Madrid per Bayern Monaco-Inter! Sognavo la ChampionsÂ»

Pessina: «Ero a Madrid per Bayern Monaco-Inter! Sognavo la Champions»

Matteo Pessina – Atalanta vs Inter (Photo by Jonathan Moscrop/Sportimage)

Matteo Pessina è intervenuto in conferenza stampa, alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League tra Atalanta e Real Madrid, confessando la sua passione per un altro club nerazzurro, da bambino: l’Inter

PASSIONE – Il 22 maggio 2010 Matteo Pessina era nel posto dove tutti i tifosi dell’Inter avrebbero voluto essere: allo stadio Santiago Bernabeu, per assistere alla finale di Champions League tra i nerazzurri e il Bayern Monaco. Il centrocampista dell’Atalanta l’ha confessato in conferenza stampa: «Giocare partite del genere è un sogno per qualsiasi giocatore – ha detto Pessina, a proposito di Real Madrid-Atalanta – mio padre mi portò a vedere la finale tra Inter e Bayern Monaco sognando un giorno di poter giocare una finale o la Champions League. È un onore essere in un gruppo del genere. Quando ci sei dentro ti passa anche l’emozione e pensi solo a dare il massimo. Affronteremo questo match come tutte le altre».