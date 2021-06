Paganin: «Inter, sacrificherei Lautaro Martinez. Hakimi unico»

Antonio Paganin, ex giocatore dell’Inter, è intervenuto a “Tutto Mercato Web Radio”. Tra gli argomenti trattati il futuro di Lautaro Martinez con l’attaccante argentino che piace tanto in Spagna in particolare all’Atletico Madrid

TORO SACRIFICATO – Antonio Paganin parla così del mercato in uscita: «Bisogna vedere la strategia dell’Inter. Hanno detto che ci sarà un big a partire, vedremo che scelta faranno. Certo, uno come Hakimi non lo trovi. Se devo scegliere, preferirei perdere uno come Lautaro, visto che Inzaghi non gioca con due punte. Lo sacrificherei per tenere Hakimi. E nel caso busserei alla Lazio per Correa».