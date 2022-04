Padovan: «Lautaro Martinez deve fare di più. Utile all’Inter e al mercato»

Giancarlo Padovan, ospite negli studi di Sky Sport 24, ha commentato il momento di Lautaro Martinez. Il giocatore argentino deve ritrovarsi per valorizzarsi sia sul mercato che all’Inter

CONTINUITÀ − Il pensiero di Padovan in merito al periodo del Toro nerazzurro: «Lautaro Martinez? Penso che il calo sia legato alla poca brillantezza della squadra, il giocatore ne ha risentito perché è il terminale offensivo. Non può essere il singolo a risolvere le difficoltà di una squadra. E’ un ottimo giocatore, non so se è un campione. E’ sulla buona strada ma per essere considerato tale serve continuità. E’ un problema mentale, non fisico o di qualità. Deve ritrovare continuità e fiducia che è un buon propellente per fare gol. In ogni caso, deve fare di più sia per valorizzarsi sul mercato che per essere molto utile anche all’Inter».