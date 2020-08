Orsi: “Inter, occhio al tridente Bayer Leverkusen. Un consiglio ai nerazzurri”

Nando Orsi ha parlato ai microfoni di “Sky Sport” prima di Inter-Bayer Leverkusen. Ecco il profilo tracciato sul tridente dei rossoneri tedeschi, prima del fischio d’inizio del quarto di finale di Europa League.

TRIDENTE DI FUOCO – Nando Orsi invita l’Inter a prestare molta attenzione al tridente di trequartisti del Bayer Leverkusen. Kai Havertz, Kerem Demirbay e Moussa Diaby sono molto veloci, e in grado di mettere in seria difficoltà il reparto arretrato dei nerazzurri. Questo il commento di Orsi: «Devi giocare bene per battere una tedesca. Soprattutto questo tipo di squadra, che cambia atteggiamento più volte nel corso della partita. L’Inter deve stare attenta ai tre davanti: fanno un gran movimento e tolgono riferimenti. Dovranno essere bravi Gagliardini e Barella ad abbassarsi».