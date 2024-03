Il Napoli lavora al Barcellona, con l’Inter a -7: tre pedine da valutare

Il Napoli, come l’Inter, questa settimana sarà impegnato in Champions League. Gli azzurri voleranno a Barcellona martedì. Ma domenica 17 saranno a Milano per la sfida alla capolista. Tre giocatori sono da valutare.

LAVORO DIVISIVO − Il Napoli oggi si è allenato in vista della partita contro il Barcellona, ritorno degli ottavi di Champions League. Partita in programma giorno 12 in Spagna e a meno cinque giorni dalla trasferta degli azzurri a Milano contro la capolista Inter. Il passaggio di consegne sembra essere ormai definitivo. In vista dei due impegni, Calzona dovrà valutare tre giocatori: Amir Rrahmani, Cajuste e Ngonge. Il trio oggi ha lavorato sia con la squadra, ma ha anche fatto lavoro personalizzato. Nelle prossime ore si capirà se tutti e tre saranno già disponibili per Barcellona o se la loro presenza sarà posticipata a domenica sera.