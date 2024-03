Napoli con Juan Jesus: che faranno i tifosi? Precedente Koulibaly − CdS

Il Napoli si è indignato dopo la sentenza del Giudice Sportivo sul caso Acerbi-Juan Jesus. Ora per il brasiliano diversi attesti d’amore e di solidarietà. Il Maradona preparerà qualcosa, crede il Corriere dello Sport, contro l’Atalanta.

SOLIDARIETÀ − Il Napoli e anche gran parte dell’Italia si uniscono attorno a Juan Jesus, dopo l’assoluzione di Francesco Acerbi per i presunti e mai provati insulti razzisti durante Inter-Napoli. Sia il club, che altre figure istituzionali, hanno parlato a favore del giocatore brasiliano. Clima ovviamente solidale anche dei tifosi azzurri, che contro l’Atalanta, spiega il Corriere dello Sport, potrebbero preparare una coreografia per supportare il proprio giocatore. A tal proposito, c’è il precedente legato a Kalidou Koulibaly, vessato da ululati razzisti in un Lazio-Napoli e Inter-Napoli di qualche anno fa. In entrambi i casi, gli spettatori esibirono una maschera di carta con il volto di Kalidou in segno di omaggio e solidarietà nei confronti del colosso senegalese. Anche per Juan Jesus potrebbe verificarsi il medesimo trattamento.

Fonte: Corriere dello Sport – Fabio Mandarini