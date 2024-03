Acerbi, l’Italia è di nuovo tua! Sentenza tracciata dalla FIGC? L’accusa! – TS

L’Italia di Spalletti può contare di nuovo su Acerbi. Ma TuttoSport torna sul comunicato d’esclusione: ci sarebbe la volontà di indirizzare la posizione giudiziaria.

RITORNO – Non solo l’Inter non dovrà fare a meno di Francesco Acerbi ma anche l’Italia. Nelle ultime due settimane Luciano Spalletti si è visto costretto a rinunciare al centrale nerazzurro per la tournée negli Stati Uniti. Dopo la sentenza che lo assolve, il difensore potrà riprendere il suo posto in Nazionale, nel quale è ormai inserito negli ingranaggi di campo ma anche di spogliatoio. L’apporto del calciatore, come del resto del blocco interista, sarà fondamentale per Spalletti. Come lo è stato fino a quando la FIGC non ha comunicato l’esclusione di Acerbi dalla convocazione per le amichevoli.

SEMI – Sul comunicato si leggeva: «Dal resoconto del difensore nerazzurro, in attesa che venga ricostruito quanto avvenuto nel rispetto dell’autonomia della giustizia sportiva, è emerso che non vi è stato da parte sua alcun intento diffamatorio, denigratorio o razzista. Si è comunque convenuto di escludere Acerbi dalla lista dei convocati per le prossime due amichevoli in programma negli Stati Uniti». Proprio su questa scelta e sul modo in cui è stata comunicata, l’edizione odierna di TuttoSport accende il caso. Secondo il quotidiano, infatti, nelle parole utilizzate per rendere nota la presa di posizione dell’Italia nei confronti di Acerbi vi erano – addirittura – piccoli segnali tracciati dalla FIGC per far protendere verso una posizione giudiziaria più leggera nei riguardi del difensore nerazzurro.

Fonte: TuttoSport – Stefano Salandin