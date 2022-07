Mutti critica Inter e Milan: «Perché non puntano sui giovani come all’estero?»

Mutti sulle frequenze di TMW Radio durante il programma A Tutto Mercato ha parlato della situazione calcistica in Italia criticando big come Inter e Milan.

MODELLO EMPOLI – Bortolo Mutti elogia il modello Empoli e critica Inter e Milan: «Le grandi squadre spendono tanto e non vedi nessuno in prima squadra. In Italia siamo in grande difficoltà. Io sposo in pieno il progetto dell’Empoli e non capisco perché grandi club come Milan e Inter non puntino sui giovani come invece succede all’estero. Il calcio è lo specchio della nostra società. Andrea Pinamonti all’Atalanta? È un ragazzo che sta maturando e nell’Atalanta potrebbe trovare la giusta consacrazione. Se perdono uno tra Muriel o Zapata devono prendere un giocatore importante come Pinamonti».