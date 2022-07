Sabatini: «Dybala? Sei mesi che si dice dell’Inter, ma tutto da vedere»

Dybala da oggi è ufficialmente svincolato, dopo che ieri è scaduto il suo contratto con la Juventus. Il giornalista Sabatini, a Microfono Aperto su Radio Sportiva, parla della possibilità che si trasferisca all’Inter.

PARAMETRI ZERO – Ci sono tanti giocatori liberi da contratto da oggi, con l’inizio della stagione 2022-2023. Sandro Sabatini si concentra su alcuni in particolare: «Paulo Dybala sono sei mesi che si dice dell’Inter ed è tutto da vedere se giocherà nell’Inter, eppure se n’è parlato. Angel Di Maria è un mesetto, Paul Pogba invece se ne parla da anni. Non c’è il chiacchierodromo per capire quante sono state le chiacchiere, ma per esempio alla Juventus è di ieri l’intervista di Maurizio Arrivabene (vedi articolo), che fa un’intervista all’anno. Siamo noi che ne parliamo di più».