Il Milan ha ‘paura’: scudetto all’Inter nel derby? Caso biglietti

Il Milan ha perso gli ultimi cinque derby con l’Inter e, visto il largo vantaggio della capolista, comincia a temere che l’aritmetica certezza del titolo possa arrivare nella stracittadina. Per questo motivo c’è una mossa della società sui biglietti.

BIGLIETTI, PAURA DA DERBY! – Il sesto derby consecutivo vinto dall’Inter potrebbe avere un sapore speciale: quello del tricolore. Alla capolista serviranno diciannove punti su trentatré disponibili per vincere la Serie A, ma potrebbero bastarne meno se le avversarie (Juventus e Milan) dovessero steccare ancora. E comincia a farsi strada uno scenario: il titolo nella stracittadina. Se alla trentatreesima giornata di Serie A il distacco sui bianconeri dovesse essere di sedici punti, o se dovessero esserci i rossoneri al secondo posto con un -13, una vittoria chiuderebbe il discorso. E un +18 sulla Juventus, o +16 sul Milan secondo, farebbe bastare anche il pari all’Inter. Motivo per cui la febbre per il derby Milan-Inter di metà aprile (data e orario ancora da definire) comincia a essere molto alta. È iniziata la caccia al tagliando, con una mossa della società rossonera: fare in modo che alla vendita libera arrivino meno biglietti possibili. Questo per evitare che a prenderli siano tifosi interisti. Dalle modalità già indicate, alle 17 di oggi inizia la fase dedicata agli abbonati, alle 12 di venerdì quella dei possessori di CRN Card. Ossia la tessera milanista, con l’intenzione di bloccare quanti più posti possibili per “toglierli” ai tifosi avversari.