Milan-Inter, iniziata la vendita biglietti settore ospiti: le informazioni

Non manca più molto al derby Milan-Inter, che potrebbe anche essere la partita dell’aritmetica certezza del titolo. Per la stracittadina (ancora senza data e orario ufficiale) è iniziata oggi la vendita dei biglietti nel settore ospiti.

LE INFORMAZIONI – È scattata oggi a mezzogiorno la vendita dei biglietti per il settore ospiti del derby Milan-Inter, ossia in Curva Nord. Tagliandi a disposizione a 49€ sul sito di Vivaticket, più commissioni. Circa 7.500 i posti disponibili e stanno già andando via in fretta. Dovesse andare in esaurimento, sarà possibile comprare i biglietti in altri settori (destinati ai tifosi milanisti, almeno formalmente). Martedì prossimo uscirà il calendario di Serie A, con date e orari ufficiali della stracittadina.

BIGLIETTI SETTORE OSPITI MILAN-INTER – LE MODALITÀ

Le fasi di vendita dei biglietti del settore ospiti per Milan-Inter sono le seguenti:

– dalle ore 12 di martedì 12 marzo e fino a giovedì 14 compreso, solo gli abbonati di secondo verde potranno comprare un biglietto per sé stessi, usando la tessera Siamo Noi su cui è presente l’abbonamento.

– dalle ore 12 di venerdì 15 marzo la vendita sarà estesa a tutti gli abbonati alla Serie A 23/24, di qualsiasi settore.

– dalle ore 12 di martedì 19 marzo la vendita sarà estesa a tutti i soci Inter Club 23/24 (attivi entro il 10 marzo compreso) titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 10 marzo.

– dalle ore 12 di venerdì 22 marzo potranno accedere alla vendita anche tutti i titolari di una tessera Siamo Noi attiva e consegnata, sottoscritta entro il 10 marzo.

– dalle ore 12:00 di lunedì 25 marzo gli eventuali tagliandi residui saranno offerti in vendita libera.