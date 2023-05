Mauro: «Fiorentina-Inter? Riscaldamento pre Champions League!»

L’Inter vince la sua seconda Coppa Italia consecutiva battendo la Fiorentina allo stadio Olimpico per 2-1. Dagli studi di Canale 5, Massimo Mauro commenta la vittoria della squadra nerazzurra.

RISCALDAMENTO − Così Massimo Mauro commenta la prestazione dei nerazzurri: «L’Inter sembrava fosse sempre pronta per mettere a segno il 2-1. Tutte e due le squadre hanno cercato il gol fino all’ultimo, ma l’Inter ha cercato il gol fino all’ultimo. Un riscaldamento pre-Champions League».

LUKAKU E ISTANBUL − Ancora Mauro: «Romelu Lukaku? Dopo aver vinto lo scudetto, poteva anche decidere di rimanere all’Inter perché un giocatore può sempre scegliere, ma se n’è andato. Lui è un giocatore che io non lascerei mai in panchina. Il Manchester City si affida a tattica e corsa, ma i nerazzurri riescono a rimanere corta in difesa e di questo dovrà approfittarne. Deve stare attenta e non lasciare spazi perché il Manchester City non perdona. Complimenti a Simone Inzaghi. Penso che tra il centrocampo dell’Inter e quello del Manchester City non ci sia molta differenza.»