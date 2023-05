VIDEO – L’Inter vince la Coppa Italia! La premiazione e la coppa alzata

L’Inter ha vinto la Coppa Italia per la nona volta nella sua storia, superando 1-2 in rimonta la Fiorentina. Ecco il video con la cerimonia di premiazione e la coppa alzata da Handanovic.

IN TRIONFO – Due volte in dodici mesi, nove complessive. La Coppa Italia è di nuovo dell’Inter, seconda consecutiva dopo quella dell’anno scorso contro la Juventus. Stavolta all’Olimpico cade la Fiorentina, con Lautaro Martinez decisivo per ribaltare fra il 29’ e il 37’ il vantaggio dopo due minuti e mezzo firmato dal connazionale Nicolas Gonzalez. Per Simone Inzaghi è il quarto trofeo in due stagioni all’Inter (secondo in questa dopo la Supercoppa Italiana), per Steven Zhang il quinto che lo rende il terzo presidente più vincente nella storia del club.

Questo il video con la cerimonia di premiazione dell’Inter e la Coppa Italia alzata da Samir Handanovic, dall’account YouTube della Lega Serie A.