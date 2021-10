Mattos (ex dirigente): «Inter voleva Gabriel Jesus, poi consigliai Gabigol»

Alexandre Mattos, ex dirigente del Palmeiras, ha parlato ai microfoni di ESPN Brasile della trattativa tra Gabriel Jesus e il Manchester City con il forte interesse dell’Inter, nonché quella legata a Gabigol

GABRIEL JESUS − Così Mattos sul giocatore oggi al Manchester City: «L‘Inter voleva davvero Gabriel Jesus. E ho anche negoziato valori astronomici con l’Inter. Ha fatto la proposta, ma Gabriel non ha voluto. Gabriel aveva dato la parola a Pep Guardiola. Ma ero molto vicino al consiglio di amministrazione, in particolare al direttore dell’Inter».

SOLUZIONE − Mattos poi propose un altro giocatore: «Quindi a un certo punto ho parlato con il direttore e gli dissi “Amico, ho la soluzione. Gabriel Jesus non va. C’è un giocatore che ha ancora più esperienza di lui, che è Gabigol‘. E lui ha detto: ‘Ma è buono? I ragazzi mi stanno offrendo.’ E io ho detto: ‘Non va bene, è fantastico’. E penso davvero. Ho visto cosa sta facendo Gabigol fino ad oggi. Hanno iniziato a negoziare e l’affare ha funzionato, anche per una cifra inferiore a quella che l’Inter stava pagando per Gabriel Jesus. L’affare ha funzionato».

Fonte: Espn.com.br