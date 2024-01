Matri: «Inter, esame duro a Firenze. Juventus, il punto è un peso»

Matri, ex attaccante di Milan e Juventus, negli studi di DAZN al termine del pari di San Siro ha commentato la prossima sfida dell’Inter in casa della Fiorentina.

ESAME – Archiviato il pareggio tra Milan e Bologna a San Siro, negli studi di DAZN si è parlato della gara dei rossoneri e della prossima sfida tra la Fiorentina e l’Inter. A commentare la sfida scudetto tra i nerazzurri e la Juventus è stato Alessandro Matri, ex attaccante dei bianconeri. Queste le sue parole: «Il pareggio in casa della Juventus contro l’Empoli pesa a Massimiliano Allegri. Adesso sarà un bel esame per questa Inter con alcune assenza a centrocampo come Nicolò Barella e Hakan Calhanoglu. Non sarà affatto facile affrontare la Fiorentina, vedremo però come andrà la sfida al Franchi in attesa del derby d’Italia contro la Juventus. Loro avranno poi anche una gara da recuperare, quella contro l’Atalanta».