Marotta e Ausilio, la testa è già al futuro. Ecco le mosse – TS

L’Inter in questo mercato invernale farà operazioni ad una sola condizione, ovvero con qualche uscita. Beppe Marotta e Piero Ausilio però sono al lavoro per il futuro cercando di chiudere operazioni importanti e dare seguito al progetto. Ecco le mosse.

MOSSE – L’Inter come detto a gennaio farà colpo solo se ci sarà bisogno e se le condizioni lo permetteranno. Intanto però, come riporta Tuttosport questa mattina, Marotta e Ausilio lavorano per il futuro. Oltre a prendere giocatori che andranno in scadenza utili per rinforzare la rosa, come Onana e Ginter a giugno, l’Inter deve anche blindare quelli che ha già. Sul tavolo della dirigenza c’è da un po’ di tempo il rinnovo di Marcelo Brozovic e chissà se il rientro in Italia di Steven Zhang per la Supercoppa italiana possa permettere ai nerazzurri di blindare il suo mediano. Poi c’è anche il discorso legato a Ivan Perisic ma con lui i dialoghi non sono ancora iniziati e risultati difficile fare una stima.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini