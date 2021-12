Inter, Zhang ribadisce impegno a lungo termine. No cessione? – SM

L’Inter è al centro di nuove voci che vorrebbero la società nerazzurra in procinto di essere venduta dal gruppo Suning. Secondo SportMediaset, però, Zhang avrebbe ribadito impegno a lungo termine

NO CESSIONE – L’Inter, nelle ultime ore, è al centro di voci che vorrebbero la società nerazzurra ad un passo dall’essere ceduta dal gruppo Suning. Secondo SportMediaset, però, all’interno della società si negano novità sulla situazione del club, saldamente in mano al gruppo cinese. Lo stesso Steven Zhang, irritato dalle voci, ha tenuto a ribadire l’impegno nella società nerazzurra a lungo termine. I piani del presidente riguardano sia l’immediato, con il mercato di gennaio alle porte, sia il futuro con il rifinanziamento del bond in scadenza a fine 2022. Il viaggio del presidente nerazzurro in California è per ragioni personali, non legate al club.