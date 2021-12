Inter, il punto sul mercato invernale – TS

L’Inter, in questo mercato di gennaio pronto ad aprirsi, non farà nessuna operazione a patto che non venga prima ceduto qualcuno. In questo caso allora i nerazzurri potrebbero anche muoversi. Intanto Marotta e Ausilio lavorano in prospettiva.

USCITE – Il Player Trading, ovvero la cessione di giocatori per prenderne altri, come dice il giornalista Fabrizio Biasin deve diventare una prassi. L’Inter in questo mercato di gennaio se vuole comprare qualcuno deve obbligatoriamente cedere qualcun altro, qualche esubero. Matias Vecino, Martin Satriano e Kolarov sono i tre nomi più caldi e più indiziati a lasciare l’Inter ma anche Stefano Sensi ha una possibilità di andarsene, magari in prestito. Tuttosport questa mattina fa il punto e sostiene che, in caso di uscita, l’Inter punterebbe forte su un esterno sinistro da regalare a Simone Inzaghi, ovvero uno tra Kostic, Digne e Bensebaini. Insomma, prima serve completare qualcosa in uscita da aggiungere ai 3,5 milioni che l’Inter incasserà dal Reims per il riscatto di Gravillon.

Fonte: Tuttosport – Federico Masini