Marelli: «Inter, gol da annullare. Fallo chiaro di Bisseck! Non di Thuram»

Luca Marelli analizza due episodi avvenuti in Genoa-Inter, giudicando la decisione arbitrale di Doveri. Di seguito l’analisi dell’ex arbitro, opinionista di Dazn.

BISSECK – Luca Marelli sulle scelte arbitrali di Genoa-Inter dichiara: «Al minuto 43 c’è Strootman che cade a terra dopo un contatto con Bisseck. Quest’ultimo, tra l’altro, non tocca neanche il pallone. Ma questo ci importa poco perché quello che conta è vedere che cosa succede tra i due calciatori. Si vede molto bene dai replay che c’è una spinta a due braccia da parte di Bisseck a Strootman. È un fallo chiaro sul quale mi aspettavo un intervento del VAR. Non conta nulla il fatto che Strootman avesse le braccia verso Bisseck perché stava prendendo posizione, non c’è stata nessuna trattenuta da parte del giocatore del Genoa. Se ci fosse stata anche una sua trattenuta, chiaramente, il fallo sarebbe stato reciproco. C’è un caso recente molto simile. In Verona-Lazio, dove segna direttamente Casale, saltando su Duda con una spinta a due braccia. In quel caso in campo la rete era stata convalidata, l’arbitro è stato chiamato all’OFR per annullarla perché anche in quel caso c’era una spinta a due mani. Quindi, o hanno sbagliato a Verona o hanno sbagliato stasera. A mio parere, corretto annullare la rete di Verona e sarebbe stato corretto annullarla anche questa sera».

THURAM – Luca Marelli parla anche di un altro episodio: «Colpo di braccio di Thuram? Dalle immagini si fa fatica a capirlo. Se anche avesse toccato il pallone col braccio sinistro, questo sarebbe stato vicinissimo al corpo. Pertanto non sarebbe stato punibile. Non c’è un braccio che si allarga verso il pallone e, tra l’altro, il corpo è molto vicino. Il braccio sinistro rimane sempre attaccato al corpo. Probabilmente la tocca di pancia, quindi il problema non si pone neanche».