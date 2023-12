Moviola Genoa-Inter: sospensione eccessiva, sul gol spinta minima

Genoa-Inter ha avuto Doveri come arbitro della partita: questa la moviola dell’incontro valido per la diciottesima giornata di Serie A 2023-2024 e finito 1-1. Di seguito la valutazione del fischietto della sezione di Roma 1, dei suoi assistenti e degli addetti al VAR.

MOVIOLA GENOA-INTER, PRIMO TEMPO – Daniele Doveri voto 5. Stride la sospensione di sette minuti dopo un quarto d’ora, viste le immagini provenienti dal Ferraris. Vero che i fumogeni stavano creando un po’ di difficoltà, ma dal campo sembrava che da porta a porta si riuscisse a vedere non così male. Magari un paio di minuti sarebbe stato accettabile, sette sono stati troppi. Al 38′ leggera trattenuta di Nicolò Barella a Stefano Sabelli, fischiato fallo e il capitano dell’Inter eccede nelle sbracciate lamentandosi: rischia il giallo. Sul gol di Marko Arnautovic regolare il suo controllo, nonostante qualcuno chieda un fantomatico tocco di mano. Il Genoa però protesta per la spinta, con entrambe le mani, di Yann Bisseck su Kevin Strootman: il centrocampista cade troppo facilmente, ci sta lasciar andare e il VAR non può intervenire. Al tempo stesso dare fallo non sarebbe stato insensato, ma un po’ esagerato visto il metro.

MOVIOLA GENOA-INTER, SECONDO TEMPO – Chiede un rigore il Genoa al 54′, ma sulla deviazione di Stefano Sabelli la respinta di Marcus Thuram è col fianco. Al termine dell’azione ammonito Alberto Gilardino per proteste. Poi arrivano i gialli in campo: Albert Gudmundsson trattiene Henrikh Mkhitaryan, Radu Dragusin colpisce Yann Sommer e Barella si perde nell’ennesima – evitabile – protesta dopo un presunto corner non dato (peraltro su tiro di Hakan Calhanoglu, nemmeno suo). Ammonito anche Mkhitaryan, che tocca Gudmundsson (85′). Giusto allungare i sei minuti di recupero a otto (e venti secondi), per molteplici interruzioni e un fallo di Francesco Acerbi su Josep Martinez rimasto dolorante a terra.