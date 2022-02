Marani: «Inter-Milan, campionato riaperto. Da brividi perché…»

Matteo Marani ha parlato a seguito del derby Inter-Milan, che ha visto la vittoria in rimonta da parte dei rossoneri sui nerazzurri.

DERBY – Queste le parole da parte di Matteo Marani, in collegamento con gli studi di Sky Sport 24, a seguito della sconfitta dell’Inter nel derby contro il Milan. «Il campionato è riaperto. Noi aspettavamo gennaio e questi primi giorni di febbraio per capire quella che sarebbe stata la risposta dell’Inter. Ora, se guardiamo dal punto di vista del gioco, di quello che l’Inter ha avuto come rendimento, non c’è discussione. Nel senso che anche ieri l’Inter ha comandato a lungo il gioco, almeno fino al 75′ finché non è arrivato il gol di Giroud. Però, se vai a guardare, qualche punto l’Inter l’ha in questa fase. Ne ha lasciati con l’Atalanta, ne ha lasciati ovviamente ieri teorici 3. Io credo che al 75′ con il risultato che si stava producendo, l’impressione che l’Inter stava dando in quel momento, molti abbiano pensato in quel momento: “È finito il campionato”. E invece il campionato non è finito».

CAMPIONATO – Marani ha proseguito. «È un campionato da brividi (uso ovviamente le immagini vincitrici a Sanremo). È un campionato da brividi perché con questa vittoria ovviamente il Milan riavvicina l’Inter, fatto salvo che l’impressione che ha dato ieri l’Inter è stata comunque l’impressione di una squadra più forte, probabilmente più forte anche dello stesso Milan. Ma intanto il Milan ha vinto: è la quarta vittoria in sei gare. Tra poche ore giocherà il Napoli un’altra partita importante con il Venezia. Quello che è stato un po’ il tratto di questa stagione, cioè l’equilibrio in alto, mi pare che si stia confermando. E quindi che si stia restituendo un campionato molto bello, molto divertente e molto allegro da seguire».