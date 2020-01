Kjaer: “Inter-Milan sarÃ  speciale. Eriksen? Non voglio parlarne”

Kjaer: “Inter-Milan sarà speciale. Eriksen? Non voglio parlarne”

Kjaer: “Inter-Milan sarà speciale. Eriksen? Non voglio parlarne”

Condividi questo articolo

Simon Kjaer, durante la conferenza stampa di presentazione come nuovo giocatore del Milan, si è espresso anche sulla possibilità di giocare Inter-Milan. Una battuta anche su Christian Eriksen, accostato ai nerazzurri.

SPECIALE – Simon Kjaer parla della prospettiva di giocare il derby di Milano. Il 9 Febbraio, durante Inter-Milan, potrebbe trovare come avversario il connazionale Christian Eriksen, accostato alla squadra nerazzurra: «Eriksen? Non voglio parlare di lui. Il derby sarà speciale. Ne ho giocati tanti in carriera, spero di aggiungere alla lista anche quello di Milano».