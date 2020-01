Giroud-Inter, visite mediche erano pronte: ora stand-by, manca una cosa

Giroud è ormai un promesso sposo dell’Inter, che deve però attendere che vada in porto lo scambio tra Politano e Spinazzola (QUI le ultime). Il club nerazzurro stava per organizzare le visite mediche prima dello stallo. Di seguito quanto rivelato da Fabrizio Romano su “Sky Sport”

IN ATTESA – Olivier Giroud è in attesa di sposare la causa dell’Inter (vedi articolo). Il francese ha dimostrato fedeltà, ma deve attendere la cessione di Matteo Politano: «L’Inter per prendere Giroud sta aspettando l’uscita di Politano. L’attaccante francese ha dimostrato fedeltà all’Inter. Ha detto sì al contratto di due anni e mezzo ma soprattutto quando c’è stato lo stallo tra il Chelsea e il club nerazzurro ha rinunciato a un milione di stipendio per agevolare il trasferimento. L’Inter stava già organizzando le visite mediche, poi è arrivato lo stallo nella trattativa Politano-Leonardo Spinazzola».