Jacobelli: «L’Inter ha bisogno di esperienza. Acerbi? Perfetto per 3 motivi»

Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport, ha parlato anche dell’Inter e dell’ipotesi Francesco Acerbi per rinforzare la difesa nerazzurra.

DIFENSORE – Queste le parole da parte di Xavier Jacobelli, editorialista di Tuttosport, ospite dell’editoriale di TMW Radio, sull’Inter e l’ipotesi Francesco Acerbi per rinforzare la difesa nerazzurra. «Se l’Inter, alla ricerca di un difensore, resta la squadra più completa dopo non aver ceduto Milan Skriniar? Penso di sì, anche perché nonostante le difficoltà di manovra sul mercato ha dimostrato l’assoluta bravura di Marotta e Ausilio. Non ha venduto i big e ha ripreso Lukaku, che ha subito ripreso da dove aveva finito. Lui con Lautaro Martinez ha segnato 104 gol e hanno iniziato nuovamente a trovare il gol, cercandosi a vicenda. Dopo la partenza di Ranocchia, al quale mandiamo gli auguri di pronta guarigione, l’Inter ha bisogno di esperienza e Acerbi è il profilo perfetto. È campione d’Europa, ha esperienza e professionalità che serve a Inzaghi per completare il reparto».