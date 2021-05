Inter, sguardo alla Champions League: le compagne della prima fascia

Dopo la giornata di ieri, i campionati in Europa si sono ufficialmente conclusi, confermando anche gli ultimi verdetti rimasti in sospeso. L’Inter, con la vittoria dello Scudetto, partirà in prima fascia nella prossima Champions League. Andiamo a scoprire chi saranno le altre sette.

COME FUNZIONA? – Inter in prima fascia. Dopo tre partecipazioni di cui due in quarta e una in terza fascia, i nerazzurri partiranno tra le regine d’Europa nella prossima edizione della Champions League. Ma come funziona la prima fascia? Il regolamento UEFA prevede che, principalmente, siano le squadre vincitrici dei primi otto campionati continentali a essere al top nel sorteggio. Nel dettaglio, secondo il ranking valevole per la stagione 2021-2022: Inghilterra, Spagna, Italia, Germania, Francia, Russia e Belgio. Gli ultimi due posti, però, possono essere rimpiazzati dalla vincitrice dell’Europa League e della Champions League, se queste ultime non sono già campionesse dei rispettivi campionati.

QUASI AL COMPLETO – Dopo questa visuale sul regolamento, andiamo quindi a vedere chi saranno le compagne dell’Inter nella prima fascia della prossima Champions League. Nel dettaglio, i club già sicuri di esserci sono il Manchester City, Atletico Madrid, Bayern Monaco, Lille e lo Sporting CP. Alle quali si potrebbero aggiungere lo Zenit o il Chelsea (nel caso quest’ultima vincesse la Champions League ai danni del Manchester City). Per l’ottava, invece, nessuna possibilità per il Club Brugge campione di Belgio. Infatti l’ottavo posto sarà occupato sicuramente dalla vincitrice dell’Europa League, dal momento che né Manchester United né Villarreal hanno vinto i rispettivi campionati.