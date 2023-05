Inter, San Siro verso l’apertura per la finale. Le ultime indiscrezioni – SM

San Siro potrebbe aprire le porte per accogliere i tifosi nerazzurri in occasione di Manchester City-Inter (vedi articolo). Di seguito le ultime indiscrezioni sulla finale di Champions League riportate da Sportmediaset.it

PREPARATIVI – A dieci giorni dalla finale di Champions League arrivano novità che potrebbero rendere felici molti tifosi nerazzurri. Secondo quanto riporta Sportmediaset.it, infatti, è quasi certo che San Siro aprirà le porte in occasione di Manchester City-Inter. Lo stadio potrà ospitare all’incirca 30.000 interisti che, non potendo assistere dal vivo alla finale di Istanbul, entreranno al “Meazza” per guardare la sfida su un maxi schermo, collocato nel settore arancio. Pur essendoci l’ok del Comune di Milano, che sta optando per questa soluzione onde evitare assembramenti in Piazza Duomo, manca ancora l’ufficialità. Quando questa sarà arrivata e tutti i dettagli verranno sistemati, l’Inter metterà a disposizione i biglietti. Probabilmente i settori di San Siro a disposizione per guardare la finale di Champions League saranno: il prato, tutti e tre gli anelli del settore rosso e gli spicchi laterali di quello verde e blu. A seconda del settore i tagliandi avranno sicuramente dei costi diversi, seppur contenuti per permettere a tutti gli interisti di assistere a un grande Manchester City-Inter.

Fonte: Sportmediaset.it