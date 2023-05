Onana, col Torino probabile panchina. A Istanbul nessun dubbio

Il percorso di crescita di André Onana con l’Inter è spaventoso. Il portiere camerunense ha spodestato dalla porta nerazzurra il capitano Samir Handanovic ed è pronto a giocarsi la sua occasione contro il Manchester City.

TITOLARE – La Champions League è stata la competizione di André Onana in porta per l’Inter (vedi articolo). Il camerunense è stato il titolare in tutte le partite, dalla prima del girone contro il Bayern Monaco all’ultima, la gara di ritorno della semifinale con il Milan. Nella competizione europea il portiere ha rotto record su record e si è affermato come il migliore per i clean sheet e la percentuale di parate. 8 gare senza subire gol, a cui si aggiungono gli interventi fondamentali nella fase a eliminazione diretta. L’ex Ajax è stato decisivo col Porto, col Benfica e su Brahim Diaz contro i cugini. Il suo percorso è iniziato a ottobre, dopo Inter-Roma Samir Handanovic non ha più giocato da titolare e Onana ha conquistato la fiducia di Simone Inzaghi. Sabato col Torino tornerà lo sloveno per l’ultima presenza, col Manchester City non esistono dubbi.