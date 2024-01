Inter, giornata da dimenticare per i prestiti in Serie B

Una giornata da dimenticare per i tre giocatori dell’Inter in prestito impegnati oggi in Serie B, con due brutte sconfitte per le rispettive squadre.

GIORNATACCIA – Non è andata benissimo ai tre giocatori dell’Inter in prestito impegnati oggi in Serie B: Francesco Pio Esposito, Franco Carboni e Jan Zuberek. Il primo ha visto, da titolare, il suo Spezia capitolare per 4-0 contro il Como in trasferta. Gli altri due, invece, con la maglia della Ternana hanno subito la sconfitta per 3-1 in trasferta contro il Bari. Insomma, un pomeriggio decisamente storto. Ma i tre avranno sicuramente occasione di rifarsi presto.