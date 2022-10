Inter, andamento dei prestiti: Pinamonti e Sensi gol, si rivede Vanheusden

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno arrivano le reti di Pinamonti contro la Salernitana e Sensi contro la Sampdoria.

RIEPILOGO PRESTITI – Il rientro dalla sosta si rivela piuttosto positivo per alcuni giocatori dell’Inter in prestito. In primis per Andrea Pinamonti, che trova il secondo gol con la maglia del Sassuolo. L’attaccante entra nel tabellino del 5-0 alla Salernitana, trasformando il rigore del momentaneo 2-0. E la stessa sorte vale per Stefano Sensi. Il centrocampista chiude lo 0-3 del Monza in casa della Sampdoria, piazzando un destro perfetto all’ultimo minuto che chiude il risultato. L’unico altro ingresso in una tabellino è quello di Eddie Salcedo, che firma un assist nel 6-2 del Bari contro il Brescia. In Olanda si rivede Zinho Vanheusden, che trova l’esordio stagionale. Il difensore entra all’89’, in tempo per festeggiare l’1-4 dell’AZ Alkmaar in casa del Groningen. Sempre in Eredivisie, altra sconfitta per il Volendam di Gaetano Pio Oristanio e Filip Stankovic. Il portiere figlio d’arte è il più battuto del massimo campionato olandese: già 23 reti al passivo per lui.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Salernitana 5-0: titolare, sostituito all’intervallo, 1 gol

STEFANO SENSI (C) – Sampdoria-Monza 0-3: titolare, 90′ in campo, 1 gol

ANDREI RADU (P) – Lecce-Cremonese 1-1: titolare, 90′ in campo, 1 gol subito

VALENTINO LAZARO (C) – Napoli-Torino 3-1: titolare, sostituito al 74′

MARTIN SATRIANO (A) – Empoli-Milan 1-2: titolare, sostituito all’82’

LORENZO PIROLA (D) – Sassuolo-Salernitana 5-0: in panchina

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Troyes-Reims 2-2: titolare, sostituito al 34′ per infortunio

FILIP STANKOVIC (P) – Fortuna Sittard-Volendam 2-0: titolare, 90′ in campo, 2 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Fortuna Sittard-Volendam 2-0: titolare, 90′ in campo

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Groningen-AZ 1-4: in panchina, subentra all’89’

SAMUELE MULATTIERI (A) – Parma-Frosinone 2-1: titolare, sostituito al 64′

FRANCO CARBONI (D) – Cagliari-Venezia 1-4: in panchina

GIOVANNI FABBIAN (C) – Modena-Reggina 1-0: titolare, sostituito al 66′

MARCO POMPETTI (C) – Palermo-Südtirol 0-1: titolare, sostituito al 53′

EDDIE SALCEDO (A) – Bari-Brescia 6-2: in panchina, subentra al 69′, 1 assist

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Anderlecht-Charleroi 0-1: in panchina, subentra al 67′

DARIAN MALES (C) – Basilea-San Gallo 3-2: titolare, sostituito al 76′

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Aldosivi 3-0: titolare, sostituito al 66′