Biasin: «Inter, testa altrove non un alibi. Handanovic? Non il peggiore»

L’Inter si sta autodistruggendo con delle scelte scriteriate in campo e fuori, ma anche con delle reazioni improponibili da parte di chi sarebbe professionista. Biasin, collegato con Pressing Serie A su Italia 1, esprime le sue perplessità scagionando in parte Handanovic.

TUTTI COLPEVOLI! – Fabrizio Biasin non trova una risposta secca sulla crisi dell’Inter: «È tutto molto complicato, perché secondo me non esiste un colpevole. Sono tantissimi i colpevoli di questa situazione, ognuno dovrebbe prendersi le sue responsabilità. L’allenatore, che il giorno prima della partita pensa a salvarsi. Samir Handanovic non è neanche il peggiore, ci sono tanti che non riescono a rendere. La società è sommersa dalle voci che non sono neanche più voci, perché sappiamo perfettamente che si cerca un acquirente. Tutte queste cose impediscono al gruppo di essere squadra, perché ognuno va per la sua direzione. Il fatto di non giocare una brutta partita e perdere è un’aggravante: se giochi discretamente ma il risultato è sempre il muso lungo a fine gara significa che c’è qualcosa che va oltre il campo».

IL FLOP – Per Biasin non ci sono strascichi societari: «L’Inter ha avuto dei problemi di stipendi per qualche mese, come ce li hanno avuti altri club in una situazione come quella della pandemia. La proprietà all’epoca non stava dicendo che cercava un acquirente per vendere la maggioranza, cosa che non dice anche adesso, ma la situazione è questa. Alcuni giocatori messi sul mercato in estate adesso hanno la testa altrove, ma non è un alibi. Ci sono tanti giocatori messi sul mercato in Europa che hanno la testa sul campo, invece qui no. In questo momento manca il carattere, sono ognuno per sé. Purtroppo qualcosa si è perso. Credo che ci si debba guardare in faccia tutti quanti e dirsi la verità, perché sono state raccontate troppe storie».