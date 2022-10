Inter, l’attacco è a rischio! Inzaghi in ansia per Lautaro Martinez – CdS

Altri guai per Simone Inzaghi, in ansia per le condizioni di Lautaro Martinez che rischia di saltare la sfida di UEFA Champions League contro il Barcellona. Di seguito le condizioni dell’argentino secondo il Corriere dello Sport.

IN ANSIA – Inter in ansia per le condizioni di Lautaro Martinez. Simone Inzaghi non può permettersi di perdere un altro attaccante. Domani si torna subito in campo contro il Barcellona. Il Toro tiene in ansia l’allenatore per un leggero affaticamento muscolare accusato dopo la partita con la Roma. La buona notizia è che ieri stava già meglio, e dunque si sottoporrà agli esami nella vigilia di Champions soltanto se dovesse accusare altri fastidi.

Fonte: Corriere dello Sport – Adriano Ancona