Inter, andamento dei prestiti: Fabbian MVP, Colidio uomo assist

Molti giocatori di proprietà dell’Inter sono protagonisti di prestiti nei principali campionati europei. Nell’ultimo turno Fabbian (Reggina) ottiene un bel riconoscimento, mentre Colidio contribuisce alla vittoria con un assist.

RIEPILOGO PRESTITI – Tra i tanti giocatori dell’Inter in prestito, Giovanni Fabbian sta vivendo un momento più che positivo. Il centrocampista è infatti l’MVP di settembre per i tifosi della Reggina, incantati dal talento classe 2003. E con il 3-0 rifilato al Cosenza gli amaranto sono sempre più primi in Serie B. Posizione che condividono con il Bari di Eddie Salcedo, che però è ancora ai margini delle rotazioni pugliesi. Guardando alla Serie A, invece, ad Andrea Pinamonti non riesce la vendetta proprio contro l’Inter, e cade in casa col suo Sassuolo. Buona prestazione invece per Valentino Lazaro, che sfiora anche il gol nell’1-1 tra il Torino e l’Empoli di Martin Satriano (che non scende in campo). E lo stesso vale per Lorenzo Pirola, titolare e in campo fino alla fine nella vittoria della Salernitana contro il Verona (qui la soddisfazione di Davide Nicola per lui). Di nuovo protagonista in negativo, invece, Ionut Andrei Radu. Il portiere della Cremonese non è irreprensibile contro il Napoli, ha almeno un gol sulla coscienza nell’1-4 finale. Spostandosi all’estero, infine, la prestazione migliore arriva da Facundo Colidio. L’attaccante argentino propizia il gol del 2-1 con cui il Tigre batte l’Independiente.

Prestiti Inter: tutte le prestazioni del weekend

ANDREA PINAMONTI (A) – Sassuolo-Inter 1-2: titolare, 90′ in campo

STEFANO SENSI (C) – Monza-Spezia 2-0: titolare, sostituito al 56′, 1 ammonizione

ANDREI RADU (P) – Cremonese-Napoli 1-4: titolare, 90′ in campo, 4 gol subiti

VALENTINO LAZARO (C) – Torino-Empoli 1-1: titolare, 90′ in campo

MARTIN SATRIANO (A) – Torino-Empoli 1-1: in panchina

LORENZO PIROLA (D) – Salernitana-Verona 2-1: titolare, 90′ in campo

LUCIEN AGOUMÉ (C) – Nizza-Troyes 3-2: indisponibile per infortunio

FILIP STANKOVIC (P) – Volendam-Ajax 2-4: titolare, 90′ in campo, 4 gol subiti

GAETANO ORISTANIO (A) – Volendam-Ajax 2-4: titolare, sostituito al 70′

ZINHO VANHEUSDEN (D) – Utrecht-AZ 1-2: in panchina, subentra al 62′

SAMUELE MULATTIERI (A) – Frosinone-SPAL 2-0: in panchina, subentra all’80’

FRANCO CARBONI (D) – Genoa-Cagliari 0-0: in panchina, subentra all’88’

GIOVANNI FABBIAN (C) – Reggina-Cosenza 3-0: titolare, 90′ in campo

MARCO POMPETTI (C) – Südtirol-Benevento 1-1: in panchina, subentra al 70′, 1 ammonizione

EDDIE SALCEDO (A) – Venezia-Bari 1-2: in panchina, subentra al 71′

SEBASTIANO ESPOSITO (A) – Mechelen-Anderlecht 1-3: in panchina

DARIAN MALES (C) – Lugano-Basilea 1-0: in panchina, subentra al 64′

FACUNDO COLIDIO (A) – Tigre-Independiente 2-1: titolare, sostituito all’88’, 1 assist