Inter Academy si espande negli Emirati Arabi: Materazzi rappresenta il club

Inter Academy consolida la sua presenza negli Emirati Arabi con l’inaugurazione di un nuovo progetto nell’Emirato di Sharjah. A rappresentare il club, oltre a una delegazione nerazzurra, anche Marco Materazzi

NUOVO PROGETTO – Inter Academy si espande negli Emirati Arabi. Dopo l’apertura dell’Academy di Dubai, il club nerazzurro ha inaugurato un nuovo progetto nell’Emirato di Sharjah. Il nuovo progetto tecnico nasce dalla partnership con REPs, realtà che si occupa dello sviluppo, del benessere e della salute della popolazione sul territorio. A rappresentare il club nerazzurro anche Marco Materazzi, ospite di sua Eccellenza Eisa Hilal AL Hazami, Chairman dello Sport Council di Sharjah.

BRAND FORTE – Luca Danovaro, Chief Revenue Officer dell’Inter, afferma: «La nascita di Inter Academy Sharjah a Khor Fakkan, la seconda nel territorio degli Emirati Arabi in meno di sei mesi, testimonia l’espansione costante del brand Inter in un territorio per noi chiave nel processo di internazionalizzazione del nostro Club. La nascita di questa nuova Inter Academy è la testimonianza di come il valore e le potenzialità del nostro progetto vengano riconosciute all’estero e di come il nostro brand sia sempre più attraente a livello globale».