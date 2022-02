Inter Under-19, la classifica marcatori Primavera aggiornata: Casadei spicca

L’Inter Under-19 di Chivu non sta brillando in questo avvio di 2022, come dimostrato dall’eliminazione in UEFA Youth League. Il nuovo anno ha visto finora dieci reti, di cui nove nel Campionato Primavera 1. Casadei si conferma e stacca tutti. Di seguito la classifica marcatori aggiornata

CLASSIFICA MARCATORI U19 – Le prime 28 partite stagionali (20 nel Campionato Primavera 1, 7 in UEFA Youth League e 1 in Coppa Italia Primavera) dell’Inter Under-19 di Cristian Chivu hanno portato in dote 43 gol (rispettivamente 33, 10 e 0). Più un autogol a favore. A segno undici calciatori diversi e, curiosamente, ancora nessuno su rigore. All’elenco si è aggiunto anche Valentin Carboni, che raggiunge il fratello maggiore Franco [Carboni] a quota 1. In testa alla classifica marcatori domina il centrocampista Cesare Casadei (vedi focus), che è l’unico a essere già andato in doppia cifra. Di seguito la classifica marcatori dell’Inter di Chivu (tra parentesi i gol messi a segno in Youth League).

Inter Under-19, la classifica marcatori aggiornata

10 GOL – Cesare Casadei (2).

8 GOL – Fabio Abiuso (2).

6 GOL – Giovanni Fabbian (1).

5 GOL – Nikola Iliev e Lorenzo Peschetola (3).

4 GOL – Oliver Jurgens (1).

UN GOL – Silas Andersen, Franco Carboni, Valentin Carboni, Francesco Nunziatini (1) e Martin Satriano*.

* non più in rosa dopo la cessione in prestito al Brest (Ligue 1, Francia)