Hernanes snobba l’Inter: «Per me il Napoli è la favorita per lo Scudetto!»

Tra pochi giorni ricomincerà il campionato e l’Inter sfiderà al suo rientro in campo la capolista della Serie A, il Napoli. Il profeta Hernanes, ex calciatore nerazzurro, ha parlato così della situazione in Italia e della favorita per lo Scudetto su Sportitalia.

DIMENTICATI – Il profeta Hernanes ha parlato della Serie A e della favorita a suo parere per lo Scudetto. L’ex centrocampista dell’Inter, della Lazio e della Juventus ha detto su Sportitalia: «Credo che il Napoli sia la favorita per lo Scudetto. Ha una squadra equilibrata, un’ottima fase offensiva e un bravo allenatore. Ci sono poi Victor Osimhen e Kvicha Kvarathskhelia che continuano a segnare. Il Napoli ha giocatori che rompono gli equilibri sempre».