Inter-Napoli con divieto per i residenti in Campania: un pericolo concreto – TS

Inter-Napoli è stata vietata ai residenti in Campania, anche se provvisti di tessera del tifoso. La decisione è stata presa dal prefetto di Milano su consiglio del Comitato di analisi per la sicurezza della manifestazioni sportive di Milano (vedi QUI). Secondo quanto ravvisato dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive di Milano, esisterebbe un pericolo concreto. Di seguito la notizia riportata da Tuttosport.

IL DIVIETO – Inter-Napoli senza tifosi residenti in Campania: la sfida scudetto a San Siro in programma il prossimo 4 gennaio si giocherà senza molti sostenitori azzurri. Questo quanto deciso dal Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive di Milano. Esisterebbe, infatti, il pericolo concreto di azioni violente da parte delle frange estreme delle tifoserie ultras. Il Prefetto di Milano Renato Saccone ha quindi deciso di proibire la vendita dei biglietti anche a quei sostenitori in possesso della tessera del tifoso, per un veto che però non riguarda i possessori della fidelity card dell’Inter.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino