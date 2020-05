Grassani (avvocato Napoli): “Pecoraro su Inter-Juventus? Dopo due anni…”

Inter-Juventus del 2018 fa ancora discutere dopo le dichiarazioni dell’ex capo della Procura Federale, Giuseppe Pecoraro (vedi articolo). Mattia Grassani, avvocato di fiducia del Napoli, ai tempo in lotta per il titolo insieme ai bianconeri, espone il suo punto di vista ai microfoni di “Radio Kiss Kiss Napoli”

IN RITARDO – Inter–Juventus del 2018 fa ancora molto discutere. Mattia Grassani, avvocato molto vicino al Napoli, considera tardivo l’intervento di Giuseppe Pecoraro: «Le dichiarazioni dell’ex capo della procura federale Giuseppe Pecoraro riguardo alla mancanza del file audio del dialogo tra VAR e Daniele Orsato in quel Inter-Juventus del 2018? Diciamo che sono passati già due anni. Non mi sembra il giusto modus operandi riproporre certi accadimenti dopo tanto tempo. Ci saranno sicuramente dei supplementi di indagine, vedremo cosa accadrà. Inter-Juventus non è ancora finita. Voglio credere naturalmente nella buona fede di tutte le parti in causa».