Gentile: «Sanchez quando proponibile è migliore di altri! Inter, 18 titolari»

Sanchez ha deciso ieri la Supercoppa Italiana Inter-Juventus, con l’epico gol al 121′ (vedi highlights). Gentile, intervenuto nel corso di Pomeriggio Sky Sport 24, rimarca il valore del cileno.

L’UOMO DECISIVO – Riccardo Gentile celebra Alexis Sanchez, l’uomo decisivo per la Supercoppa Italiana: «C’è sempre stato, poi doveva in qualche modo ritrovarsi dal punto di vista fisico e della condizione. In questa fase stiamo vedendo il miglior Sanchez da quando è tornato in Italia, da quando è all’Inter. Quando arrivò con Antonio Conte non era in grandi condizioni e ha dovuto lavorare per riportarlo in condizioni accettabili, adesso è in condizioni proponibili ed è migliore di tanti altri. Quando Sanchez andò via dall’Italia era un grande colpo, ha iniziato un giro d’Europa che lo ha portato a fare grandissime cose».

NUOVO TEST – Oltre che di Sanchez Gentile parla del prossimo appuntamento: «L’Inter ha diciotto titolari, da un certo punto di vista. Per ogni ruolo ha un cambio credibile, questa è una cosa che in pochi hanno. L’Atalanta? È una sfida che l’Inter può pareggiare e permettersi di gestire. L’Atalanta invece ha una grande opportunità di rilanciarsi in chiave scudetto, battendo l’Inter e dando un messaggio alle altre. All’andata fu una partita molto tirata e spettacolare, finì 2-2 a San Siro e fu un punteggio giusto. L’Atalanta ha più da perdere: finisse sconfitta probabilmente cancellerebbe ogni tipo di discorso sul sogno scudetto. Vincesse farebbe un favore, inevitabilmente, a Milan e Napoli».