Gentile: “Inter, Bastoni avrÃ  un grande futuro. Lukaku? Micidiale”

Gentile: “Inter, Bastoni avrà un grande futuro. Lukaku? Micidiale”

L’Inter, nell’ultimo turno di Serie A, ha trionfato al San Paolo contro il Napoli, tenendo il passo della Juventus. Decisivi per la vittoria nerazzurra Romelu Lukaku, autore di una doppietta, e Alessandro Bastoni, che si è ben disimpegnato in fase difensiva. Claudio Gentile, sulle frequenze di “TMW Radio”, analizza la corsa scudetto e l’apporto dei due calciatori nerazzurri.

SULLA CORSA SCUDETTO – L’Inter, parallelamente alla Juventus, è fino a questo momento autrice di un campionato straordinario. Ne è convinto Claudio Gentile: «Inter, Juventus e Lazio sono partite con ambizioni di fare un campionato importante. Stanno dando grandi soddisfazioni ai propri tifosi. Vedremo più avanti, quando usciranno i veri valori. Sono squadre che giocano un bel calcio. L’Inter e la Juventus mi hanno impressionato. Sono squadre che stanno dando un certo significato al nostro campionato. Più avanti ci faremo un giudizio reale».

MICIDIALE – Gentile elogia Romelu Lukaku, bacchettando però le difese del campionato italiano: «Lukaku e Cristiano Ronaldo sono attaccanti micidiali, hanno un potenziale incredibile. Anche se devo dire che di difensori di una volta non ce ne sono più. Basti vedere che gol fanno. È un po’ troppo facile».

FUTURO – Infine una battuta su Alessandro Bastoni, rivelazione in difesa per l’Inter di Antonio Conte: «La difesa dell’Inter? E’ molto solida, da quando è arrivato Conte c’è più attenzione. Bastoni avrà un bel futuro, mi piace si in fase difensiva che offensiva. Sarà una delle rivelazioni di questo campionato».