Frosinone promosso in Serie A! Mulattieri fa festa da fuori

Il Frosinone è la prima squadra promossa in Serie A. Nel posticipo della quartultima giornata di Serie B la squadra di Mulattieri, fuori per infortunio da qualche settimana, supera per 3-1 la Reggina. Un altro prestito Inter (in campo nei calabresi): Fabbian.

IL TRIONFO – Dopo l’1-1 di Bari-Cittadella (vedi articolo) il Frosinone aveva l’opportunità di festeggiare la promozione in Serie A davanti al suo pubblico. Missione compiuta per la squadra di Fabio Grosso, che supera 3-1 la Reggina e ottiene il traguardo con tre giornate d’anticipo. Vantaggio al 31′, cross di Matteo Cotali e colpo di testa vincente di Gennaro Borrelli. Uno scontro fra Thiago Cionek e Giuseppe Caso poco dopo porta l’arbitro al VAR per assegnare rigore e rosso, trattandosi di colpo a palla lontana. Un gesto scriteriato. Segna Roberto Insigne, mentre per le proteste è espulso anche Filippo Inzaghi. In undici contro dieci il Frosinone va per gestire il doppio vantaggio, con la Reggina che però riapre i giochi al 51′ con un rasoterra di Hernani su azione alla quale partecipa anche Giovanni Fabbian (90′ in campo per lui). Sei minuti dopo chiude però i conti Caso con la marcatura personale, poi arriva la festa del Frosinone che è la prima promossa da questa Serie B.