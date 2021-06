Fiore: «Italiani più forti? Locatelli e Barella, in loro una crescita evidente»

Stefano Fiore, ex centrocampista della Lazio e della Nazionale Italiana, è intervenuto questo pomeriggio ai microfoni di “Sky Sport”. A domanda precisa su chi siano i due giocatori italiani più forti in questo momento ha risposto manifestando una preferenza per Locatelli del Sassuolo e Barella dell’Inter.

I MIGLIORI – Fiore individua quelli che, a sua opinione, sono i migliori giocatori dell’Italia in due centrocampisti: «A me piace molto Locatelli. Ovviamente il mio nome è influenzato da quello che ho fatto io, le caratteristiche tecniche sono quelle. Abbiamo tanti giovani interessanti. Locatelli insieme a Barella sono quelli che hanno avuto una crescita evidente rispetto agli altri».