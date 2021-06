Schick eurogol da centocampo! La Repubblica Ceca batte 2-0 la Scozia

Inizia bene Euro 2020 anche per la Repubblica Ceca che liquida a Glasgow i padroni di casa della Scozia con un netto 2-0. Protagonista Patrick Schick, autore di una doppietta, tra cui un meraviglioso gol da centrocampo.

Si conclude la prima giornata di EURO 2020 anche per il girone D dopo la vittoria dell’Inghilterra contro la Croazia di ieri pomeriggio. Allo stadio Hampden Park di Glasgow la Repubblica Ceca batte 2-0 i padroni della Scozia e raggiunge l’Inghilterra a 3 punti, col primo posto provvisorio in classifica grazie alla differenza reti. Protagonista assoluto Patrick Schick, vecchia conoscenza del calcio italiano, autore di una doppietta con cui raggiunge Romelu Lukaku in vetta alla classifica cannonieri. L’ex Roma e Sampdoria apre le marcature al 42′ e raddoppia al 52′ con quello che al momento è forse il gol più bello di Euro 2020: l’attaccante ceco raccoglie palla a centrocampo, vede il portiere scozzese fuori dai pali e calcia sicuro in porta. Nulla da fare per il portiere Marshall che prova un disperato ritorno in porta ma deve vedere il pallone che si infila proprio sotto l’incrocio dei pali.