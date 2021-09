Ferrara: «Per l’Inter trasferta difficile. Lautaro Martinez fondamentale»

Ciro Ferrara, ex difensore opinionista per DAZN, ha parlato della sfida Sampdoria-Inter valida per la terza giornata di Serie A in campo tra pochi minuti al Ferraris di Genova

TRASFERTA DIFFICILE – Ferrara parla di una trasferta difficile prendendo come spunto Lautaro Martinez che, nonostante gli impegni nazionali, giocherà da titolare: «Lautaro Martinez si è allenato ieri con la squadra. Questo mi fa tornare indietro di tanti anni, quando i giocatori anche quando tornavano dal Sudamerica, giocavano. Lautaro Martinez è uno di questi. E’ importante e fondamentale per la squadra, ha il peso del viaggio, ma l’Inter ha bisogno di lui. Siamo ancora all’inizio della stagione, ma è chiaro che se tu vedi il Napoli che ieri ha battuto la Juventus e si è posizionato bene in classifica ti viene voglia di non perdere il passo. E’ una trasferta difficile, proprio l’ultima trasferta in casa della Sampdoria ah visto l’Inter sconfitta dopo 7 vittorie consecutive. E’ da prendere con le molle. Dzeko è uno dei giocatori che ha fatto più sponde, è bravo a venire incontro, fisicamente è difficile da anticipare. Riesce a smistare la palla per i giocatori in movimento. L’Inter è una squadra molto fisica, è la squadra che ha fatto più gol di testa».