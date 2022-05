Dionisi: «Noi arbitri dello Scudetto? Stimolo, daremo il massimo col Milan»

Alessio Dionisi, nel post Bologna-Sassuolo (vedi report), ha parlato su Sky Sport della prossima partita di campionato tra Sassuolo e Milan, molto importante in chiave Scudetto. L’Inter, coinvolta indirettamente, guarderà con attenzione la gara del Mapei

STIMOLO − Dionisi commenta l’importanza dell’ultima gara di campionato in chiave Scudetto contro il Milan. L’Inter guarda con attenzione: «Vogliamo chiudere in bellezza anche in casa da noi. Paura di essere gli arbitri dello Scudetto all’ultima giornata? Sinceramente non ci preoccupa, non preoccupa nessuno. E’ stimolante, noi vogliamo finire bene. Sappiamo la valenza della sfida anche per l’avversario. Poi c’è da capire come andrà a finire la 37esima giornata. Noi saremo motivati e inoltre avremo lo stadio pieno. E’ un grande stimolo, sono convinto che la interpreteremo bene. Che vinca il migliore nonostante sappiamo che il migliore è proprio il nostro avversario».