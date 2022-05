Sassuolo show a Bologna: 1-3 con Scamacca mattatore! Milan avvisato

Bologna-Sassuolo 1-3. Il Derby dell’Emilia va alla formazione di Alessio Dionisi che passa al Dall’Ara con la doppietta di Scamacca e la rovesciata di Berardi. All’ultima giornata, il Sassuolo affronterà il Milan

SASSUOLO SHOW − Chiude in malo modo il suo campionato in casa il Bologna che prende una dura lezione dal Sassuolo. Match equilibrato soprattutto nei primi minuti di gioco con i felsinei che si aggrappano alle qualità dell’ex Inter Marko Arnautovic. Ma al 35′ la squadra di Mihajlovic va sotto: corner dalla destra e colpo di testa preciso di Gianluca Scamacca. Nella ripresa, il Sassuolo parte forte tant’è che al 59′ trova anche il gol del raddoppio con Vlad Chiriches. Ma il Var ravvisa un tocco di braccio del difensore romeno annullando la rete. Gol del 2-0 che i neroverdi trovano al 75′ con Mimmo Berardi che in rovesciata batte Skorupski. Cinque minuti più tardi, Sassuolo che trova il tris ancora con Scamacca. Doppietta personale per l’attaccante che piace all’Inter. Nel finale, sussulto d’orgoglio del Bologna che accorcia le distanze con un rigore di Riccardo Orsolini.