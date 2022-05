Sampdoria-Inter Primavera 0-0 dopo 45′: testa sui risultati degli altri campi

Ultima giornata di regular season, termina a reti inviolate il primo tempo tra Sampdoria e Inter Primavera. Entrambe le squadre con la testa più sui risultati di Fiorentina e Cagliari

TESTA SU ALTRI CAMPI − Sampdoria e Inter guardano più agli altri campi che giocare il primo tempo del 3 Campanili. I doriani con un occhio a Roma-Fiorentina in difesa del sesto posto che varrebbe l’accesso ai quarti di finale dei Playoff Primavera e l’Inter con la radiolina in ascolto da Empoli per Empoli-Cagliari. Nerazzurri a caccia del secondo posto utile per entrare direttamente alle semifinali Playoff. Al momento, squadra di Chivu in seconda piazza alle spalle della Roma visto il momentaneo KO del Cagliari distante ad inizio giornata di due punti. L’unico tiro nello specchio della porta in Sampdoria-Inter arriva solamente al 40′ con una conclusione di Jurgens, ben parata da Saio.