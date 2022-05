Sassuolo-Inter Women, nerazzurre beffate sul finire di tempo: 1-0 al 45′

L’Inter Women di coach Guarino in scena a Sassuolo per l’ultima giornata di campionato. Al termine del primo tempo il risultato è di 1-0

PRIMO TEMPO – Sassuolo-Inter vale il quarto posto della Serie A femminile. La sfida, in equilibrio per tutto il primo tempo, è stata sbloccata dalle padrone di casa al 45′: a segno Mihashi. Le ragazze nerazzurre, guidate da Rita Guarino, proveranno a ribaltare il risultato nella ripresa per portare a casa i tre punti.

SASSUOLO: 1 Lemey; 2 Philtjens, 4 Parisi, 6 Mihashi, 8 Pondini, 10 Dubcova, 22 Ferrato, 26 Clelland, 32 Dongus, 36 Cambiaghi, 85 Filangeri.

A disposizione: 28 Lugli, 73 Lauria, 7 Bugeja, 14 Mak, 15 Brignoli, 16 Da Canal, 33 Pellinghelli, 77 Iriguchi, 86 Micheli.

Allenatore: Gianpiero Piovani.

INTER: 22 Durante; 2 Sønstevold, 14 Kathellen, 29 Kristjánsdóttir, 13 Merlo; 27 Csiszàr, 20 Simonetti, 5 Karchouni; 10 Bonetti, 7 Marinelli, 9 Polli.

A disposizione: 12 Gilardi, 3 Landström, 6 Santi, 8 Brustia, 17 M. Portales, 18 Pandini, 19 Alborghetti, 21 Regazzoli, 33 Ajara Njoya.

Allenatrice: Rita Guarino

Arbitro: Mario Davide Arace